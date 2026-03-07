Эхо великих партитур – как в Баку прозвучала вечность

В Международном центре мугама состоялся концерт "Эхо памяти", подаривший слушателям вечер утонченной камерной музыки, в котором особое место заняли произведения великих композиторов разных эпох, сообщает Day.Az.

Дуэт пианистки Мехрибан Сулеймановой и виолончелиста Ибрагима Нагиева создал атмосферу глубокого погружения в мир классики, где музыка отражала отголосок времени и памяти.

Вечер открыло одно из самых проникновенных произведений барочной эпохи - Сюита №3 для соло виолончели Иоганна Себастьяна Баха. Эта музыка, наполненная строгой красотой и философской глубиной, прозвучала как своеобразный диалог музыканта с вечностью.

Современное звучание привнесла медитативная композиция Spiegel im Spiegel (Зеркало в зеркале) Арво Пярта - одно из самых узнаваемых произведений минимализма. Ее прозрачная музыкальная ткань, построенная на повторяющихся интонациях, создала атмосферу тихого созерцания и внутреннего покоя.

Особую лирическую линию вечера продолжила Pavane pour une infante défunte (Павана по умершей инфанте) Мориса Равеля. Эта изящная и немного печальная пьеса французского импрессионизма наполнила зал мягкой ностальгией и благородной меланхолией.

Кульминацией программы стала Соната для виолончели и фортепиано op. 40 Дмитрия Шостаковича - одно из значительных произведений камерной музыки XX века. В ней драматизм и лирика, напряжение и тонкая эмоциональность переплетаются в сложном музыкальном диалоге двух инструментов.

Концерт стал настоящим путешествием по эпохам - от строгой барочной гармонии до выразительной драматургии музыки XX века, напомнив слушателям о непреходящей силе классического искусства.

