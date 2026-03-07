ФК "Карабах" подготовил особый подарок для своих болельщиц на 8 Марта

В честь 8 Марта футбольный клуб "Карабах" подготовил особый подарок для своих болельщиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию клуба, в рамках XXIII тура Премьер‑лиги на домашнем матче против команды "Араз‑Нахчыван" вход на стадион для всех женщин будет свободным.

Таким образом, "Карабах" приглашает прекрасную половину болельщиков поддержать команду и провести праздничный вечер в атмосфере большого футбола.

Матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало игры - 8 марта, в 19:15.

"Карабах" ждет своих болельщиц на трибунах, чтобы вместе отметить праздник и поддержать команду в важном матче.