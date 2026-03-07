https://news.day.az/sport/1820703.html "Сабах" разгромил "Шеки" в матче 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги В первом матче дня 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги "Сабах" на выезде обыграл "Шеки" с крупным счетом (107:82). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе Шеки. Гости захватили инициативу в первой четверти и удерживали преимущество до финальной сирены.
"Сабах" разгромил "Шеки" в матче 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги
В первом матче дня 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги "Сабах" на выезде обыграл "Шеки" с крупным счетом (107:82).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе Шеки.
Гости захватили инициативу в первой четверти и удерживали преимущество до финальной сирены. Периоды завершились со счетом 18:23, 27:25, 18:26 и 19:28.
Отметим, что в другом матче дня "Абшерон Лайонс" встретится с NTD. Игра пройдет в Спортивном центре "Серхедчи" и начнется в 19:30.
