"Сабах" разгромил "Шеки" в матче 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги

В первом матче дня 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги "Сабах" на выезде обыграл "Шеки" с крупным счетом (107:82).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе Шеки.

Гости захватили инициативу в первой четверти и удерживали преимущество до финальной сирены. Периоды завершились со счетом 18:23, 27:25, 18:26 и 19:28.

Отметим, что в другом матче дня "Абшерон Лайонс" встретится с NTD. Игра пройдет в Спортивном центре "Серхедчи" и начнется в 19:30.