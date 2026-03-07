https://news.day.az/sport/1820700.html Завершился третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - ФОТО Завершился третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - первый день финалов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первый день финалов за призовые места боролись азербайджанские гимнасты Никита Симонов и Дениз Алиева. К сожалению, им не удалось войти в тройку лидеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первый день финалов за призовые места боролись азербайджанские гимнасты Никита Симонов и Дениз Алиева. К сожалению, им не удалось войти в тройку лидеров. Никита Симонов занял 4-е место в упражнении на кольцах, а Дениз Алиева - 6-е место в опорных прыжках.
Завтра состоится последний день соревнований - второй день финалов. В этот день за призовые места будет бороться азербайджанский гимнаст Айдын Ализаде.
Отметим, что соревнования, начавшиеся 5 марта, завершатся 8 марта.
