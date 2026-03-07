https://news.day.az/officialchronicle/1820706.html Председатель Президентского совета Ливии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 7 марта Председатель Президентского совета Государства Ливия Мохаммед Юнис Аль-Манфи позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
