Председатель Президентского совета Ливии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

7 марта Председатель Президентского совета Государства Ливия Мохаммед Юнис Аль-Манфи позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

