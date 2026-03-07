Эрдоган принял генсека ОТГ и глав МИД стран-членов организации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", на приеме, состоявшемся в рабочем офисе Долмабахче, приняли участие Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, а также заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибeк Бакаев.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар и руководитель Управления по коммуникациям при Администрации президента Бурханеттин Дуран.