Молитва 18-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

8 марта - восемнадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:38, а ифтар в 18:54.

Предлагаем вашему вниманию молитву восемнадцатого дня месяца:

"Allahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharih. Və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih. Və xuz bikulli ə-zai ilət-tibai asarih. Bi-nurikə ya münəvvirə qulubil-arifin".

Перевод:

"О Аллах! В этот день пробуди меня для познания благости священного предрассветного часа и озари мое сердце сиянием его лучей, сделай покорными душу и тело мое. Во имя Твоего света, о озаряющий сердца познавших!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.