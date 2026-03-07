Молитва 18-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 марта - восемнадцатый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:38, а ифтар в 18:54.
Предлагаем вашему вниманию молитву восемнадцатого дня месяца:
"Allahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharih. Və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih. Və xuz bikulli ə-zai ilət-tibai asarih. Bi-nurikə ya münəvvirə qulubil-arifin".
Перевод:
"О Аллах! В этот день пробуди меня для познания благости священного предрассветного часа и озари мое сердце сиянием его лучей, сделай покорными душу и тело мое. Во имя Твоего света, о озаряющий сердца познавших!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре