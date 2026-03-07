1000 граждан Азербайджана из пяти стран обратились с просьбой об эвакуации

После закрытия воздушных пространств стран Персидского залива в связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке, были начаты неотложные меры по эвакуации граждан Азербайджанской Республики, остававшихся в этих странах.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию министерство иностранных дел.

Отмечается, что на основании поручения, данного дипломатическим миссиям в странах Персидского залива, был проведен учет граждан для организации эвакуации.

По результатам первоначальной регистрации около 1000 граждан Азербайджанской Республики в пяти странах обратились с просьбой об эвакуации (Объединенные Арабские Эмираты - 490 человек, Саудовская Аравия - 220 человек, Государство Катар - 200 человек, Королевство Бахрейн - 23 человека, Государство Кувейт - 26 человек).

Согласно информации, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) - одном из основных туристических направлений для граждан Азербайджанской Республики - и в особенности в городе Дубай, в результате переговоров Генерального консульства нашей страны с авиакомпанией FlyDubai, рейсы по маршруту Дубай - Баку начали выполняться после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ. В период 3-5 марта по указанному направлению было выполнено несколько рейсов, которыми 755 граждан Азербайджана вернулись на родину. В настоящее время, учитывая повторное закрытие воздушного пространства ОАЭ, ведется необходимое планирование по возвращению на родину оставшихся граждан Азербайджана.

"По второму основному направлению, где требуется эвакуация, - Саудовской Аравии, 4 марта 2026 года специальным рейсом самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям" (AZAL), из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана (кроме того, 9 азербайджанцев - граждан Грузии и 5 азербайджанцев - граждан России), всего 207 человек.

Кроме того, граждане, зарегистрированные в Государстве Катар, Королевстве Бахрейн и Саудовской Аравии, были доставлены в Джидду автобусами, организованными нашими дипломатическими миссиями. Затем они были эвакуированы рейсом Джидда - Баку, принадлежащим AZAL, 7 марта 2026 года, и 203 человека (в том числе 2 азербайджанца - гражданина России и 1 азербайджанец - гражданин Грузии) были доставлены в нашу страну.

Для того чтобы граждане Азербайджанской Республики, находящиеся в Исламской Республике Иран, могли беспрепятственно вернуться в страну по суше, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял соответствующее решение и дал поручения соответствующим государственным структурам. К настоящему времени 300 граждан Азербайджана прибыли из Ирана в Азербайджан сухопутным путем.

Ситуация в регионе внимательно отслеживается, и принимаются необходимые меры для эвакуации наших граждан", - говорится в сообщении.