Израиль сообщил об ударе по самолетам КСИР в аэропорту Тегерана

ВВС Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесли удар по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, в ходе операции было уничтожено 16 самолетов подразделения "Аль-Кудс" Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что аэропорт использовался как центр поставок оружия и денег союзникам Иран в регионе. В израильской армии сообщили, что самолеты применялись для переброски оружия организации Хезболлах в Ливан. Также были поражены несколько истребителей иранских ВВС.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.