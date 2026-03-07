Байрамов осудил иранские атаки на Турцию и Нахчыван на министерской встрече ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неформальной встрече Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в своем выступлении Байрамов подчеркнул возрастающее значение солидарности, координации и стратегического видения между нашими странами на фоне растущей геополитической напряженности и глобальной неопределённости.

Он отметил значительный прогресс ОТГ в укреплении политического диалога, расширении экономического партнёрства и развитии региональной взаимосвязанности в тюркском мире.

Министр также выразил серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности, включая последние военные события на Ближнем Востоке, и решительно осудил ракетный запуск по территории Турции, а также атаки иранских беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Была также подтверждена принципиальная позиция Азербайджана в поддержку справедливого и устойчивого урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе международного права и принципа двух государств.

Министр также коснулся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, подтвердив приверженность Азербайджана нормализации отношений и установлению прочного мира на Южном Кавказе после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года. Он вновь отметил необходимость устранения территориальных претензий к Азербайджану, которые по-прежнему закреплены в конституции Армении, для полной нормализации отношений и обеспечения устойчивого мира.

Кроме того, министр обозначил приоритеты Азербайджана в качестве председателя Организации тюркских государств, включая укрепление институционального потенциала, развитие формата сотрудничества ОТГ+ с внешними партнерами, а также продвижение предстоящих инициатив и мероприятий, таких как второе заседание премьер-министров/вице-президентов стран ОТГ, празднование 100-летия исторического Первого тюркологического конгресса и других событий, направленных на углубление сотрудничества в тюркском мире.