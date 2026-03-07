США решительно осудили атаку иранских дронов на Нахчыван.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают ничем не спровоцированную атаку беспилотников, совершенную 5 марта иранским режимом против Азербайджанской Республики, в ходе которой были атакованы Международный аэропорт Нахчывана и детская школа. В результате нападения пострадали мирные жители и был нанесен ущерб важной гражданской инфраструктуре.

Эти удары являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и неоправданной эскалацией агрессивных действий Ирана. Соединенные Штаты выражают полную солидарность с Азербайджаном перед лицом этих угроз.

Атаки на территорию наших партнеров в регионе неприемлемы и встретят решительную поддержку Соединённых Штатов этим партнерам", - говорится в заявлении.

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.