Тармп заявил о грядущих больших переменах на Кубе

Вскоре на Кубе грядут большие перемены.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" в городе Дорал (штат Флорида). 

По его словам, Куба находится на финишной прямой.

"Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет отличная новая жизнь", - сказал он. 