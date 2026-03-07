https://news.day.az/world/1820733.html Тармп заявил о грядущих больших переменах на Кубе Вскоре на Кубе грядут большие перемены. Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" в городе Дорал (штат Флорида). По его словам, Куба находится на финишной прямой. "Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет отличная новая жизнь", - сказал он.
