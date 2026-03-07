Официальный Баку высоко оценил позицию США после атак иранских дронов

Азербайджан высоко оценивает заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, в котором осуждаются атаки беспилотников, осуществленные Ираном против территории Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы высоко оцениваем заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, в котором осуждаются атаки беспилотников, осуществленные Ираном против территории Азербайджанской Республики, и выражается солидарность с нашей страной.

Этим заявлением американская сторона продемонстрировала всему миру свою поддержку партнерам.

Позиция, заявленная США, полностью соответствует духу и содержанию Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки, подписанной 10 февраля текущего года.

В этот напряженный период многие страны продемонстрировали поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы признательны каждому из них.

Безусловно, поддержка, оказанная Соединёнными Штатами - самой могущественной страной мира, имеет особое значение.

Мы выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки за продемонстрированную принципиальную позицию", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что США решительно осудили атаку иранских дронов на Нахчыван.