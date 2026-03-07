Посол и дипломаты Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

"Мы только что успешно эвакуировали Посольство Испании в Иране. Посол и основной персонал, остававшийся в Тегеране, пересекли границу с Азербайджаном и находятся в безопасности. Безопасность наших граждан и сотрудников внешнеполитической службы Испании является моим приоритетом.

Остальные наши посольства в регионе и кризисный центр МИД Испании продолжают работать в круглосуточном режиме через телефоны экстренной связи. Мы продолжаем работать над обеспечением безопасности граждан Испании", - написал он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.