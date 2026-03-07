Оставшиеся в Кувейте азербайджанские арбитры ФИФА вернулись в Баку
Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев и VAR-арбитр ФИФА Ниджат Исмаиллы, находившиеся в Кувейте, сегодня благополучно вернулись на родину.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Отмечается, что из-за военной напряженности на Ближнем Востоке арбитры некоторое время не могли вернуться из Кувейта в Азербайджан.
В связи с этим АФФА выразила благодарность Министерству иностранных дел Азербайджана и посольству страны в Кувейте за оказанную поддержку в сложившейся ситуации.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре