ЦАХАЛ заявил о нанесении 3,4 тыс. ударов по территории Ирана

Израиль с 28 февраля нанес более 3,4 тыс. ударов по иранской территории, сбросив на цели в Иране 7,5 тыс. боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

"В рамках операции мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) нанесли более 3,4 тыс. ударов по всей территории Ирана и вывели из строя более 150 иранских систем ПВО", - сказал он.

По его словам, "на данный момент ВВС Израиля сбросили около 7,5 тыс. боеприпасов по целям по всему Ирану". Это "вдвое больше", чем было сброшено на цели в Иране за 12 дней операции в июне 2025 года, отметил Дефрин.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.