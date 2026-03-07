Анкара предупредила Тегеран в связи с запуском баллистической ракеты в направлении Турции

Анкара предупредила Тегеран в связи с запуском баллистической ракеты из Ирана в направлении Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам неформальной встречи в Стамбуле министерской встречи Организации тюркских государств (ОТГ).

Фидан отметил, что Иран должен быть более осторожным в этом вопросе.

"Наш совет - быть осторожными. Ирану не следует ввязываться в подобные авантюры. Потому что Турция до сих пор неоднократно демонстрировала свою дружбу, взвешенную позицию и политику, направленную на служение миру", - подчеркнул он.

Министр добавил, что, несмотря на то, что Иран на протяжении многих лет сталкивается с санкциями и различными формами давления, Турция остается одной из стран региона, проводящих принципиальную и ответственную политику.

"Турция является одной из стран, которые проводят правильную и ответственную политику в регионе на основе определенных принципов и прозрачности", - подчеркнул Хакан Фидан.

Ранее мы сообщали, что иранская ракета была нейтрализована в воздушном пространстве Турции. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.