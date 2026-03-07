Совет экспертов Ирана в скором времени изберет Верховного лидера

Ожидается, что члены Совета экспертов соберутся в течение следующих 24 часов для избрания Верховного лидера Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом член Совета экспертов Хоссейн Мозаффари заявил местным СМИ.

По его словам, Совет экспертов до сих пор не проводил никаких заседаний, и выборов не было.

Музаффари отметил, что Совет экспертов постарается выбрать подходящего Верховного лидера для управления страной на более высоком уровне.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.