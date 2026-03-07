Трамп заявил о полном уничтожении иранского флота за 3 дня

Президент США Трамп сообщил, что за 3 дня операции американские вооруженные силы полностью уничтожили иранский флот, потопив 42 военных корабля, включая крупные боевые единицы.

Как передает Day.Az, об этом он сказал на саммите "Щит Америки" в городе Дорал (Флорида).

"Это было потрясающе: за три дня мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них очень крупные. С их флотом покончено. Мы вывели из строя их военно-воздушные силы, мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они... они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.