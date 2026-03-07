Байрамов и Фидан обсудили региональную безопасность

В рамках своего рабочего визита в Стамбул министр иностранных дел Республики Азербайджан провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел братской Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в X.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества по вопросам, вытекающим из союзнических азербайджано-турецких отношений, постконфликтной региональной ситуации, а также меняющихся вызовов региональной безопасности.