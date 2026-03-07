Эти женщины получают более высокую зарплату в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане число занятых женщин составляет 2 миллиона 414 тысяч человек. Число занятых мужчин - 2 миллиона 615 тысяч. При этом в составе рабочей силы насчитывается 2 миллиона 571 тысяча женщин.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал депутат, член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Вугар Байрамов.

Он отметил, что сектором, где работает наибольшее количество женщин, является образование:

"В настоящее время число женщин, работающих по трудовому договору, составляет 722 тысячи 147 человек. Из них 242 тысячи 801 работают в сфере образования. Это означает 33,6% от общего числа наемных женщин-работников. То есть каждая третья женщина, работающая по трудовому договору, занята в сфере образования.

Вторым по популярности сектором среди женщин является здравоохранение и социальные услуги. В этой сфере работают 116 тысяч 976 женщин, что составляет 16,2% от общего числа.

Тройку лидеров замыкает сектор торговли и ремонта транспортных средств - здесь зарегистрированы трудовые договоры у 95 тысяч 566 женщин".

Депутат также высказался о среднемесячной заработной плате женщин:

"Самая высокая зарплата предлагается в добывающей промышленности - средняя зарплата женщин-работников здесь составляет 2915 манатов. Далее следует финансовая и страховая деятельность, где средняя месячная зарплата женщин составляет 1813 манатов.

Тройку лидеров замыкает сектор информации и связи - 1353 маната. В то же время в сфере образования, где занято большое число женщин, средняя месячная зарплата составляет 731 манат.

В настоящее время средняя зарплата женщин составляет 68,9% от средней заработной платы мужчин. В мировом масштабе этот показатель находится на уровне 77-80%".