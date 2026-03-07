Азербайджан снова доказал, что является оплотом стабильности в регионе

5 марта вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по Нахчывану, были поражены международный аэропорт и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, инцидент произошел на фоне последовательной политики нейтралитета Азербайджана, который неоднократно подчеркивал, что не позволит использовать свою территорию для ударов по Ирану.

В беседе с Day.Az итальянский экономический и геополитический эксперт Доменико Летиция заявил, что атака иранских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Нахчывана является грубым нарушением международного права и прямым посягательством на суверенитет Азербайджана.

По его словам, характер выбранных целей свидетельствует о серьезности произошедшего и не оставляет сомнений в правовой оценке инцидента.

"Иранская атака на гражданские объекты в Нахчыване представляет собой недопустимое нарушение международного права и прямой вызов государственному суверенитету Азербайджана. Преднамеренные удары по международному аэропорту и школе - это не просто акт военной агрессии. Это можно квалифицировать как государственный терроризм, поскольку тем самым нарушается фундаментальный принцип разграничения между военными и гражданскими объектами, закрепленный в Женевских конвенциях", - отметил Летиция.

По его словам, международное право дает Азербайджану четкие механизмы реагирования на подобную агрессию.

"С точки зрения международного права Азербайджан не лишен возможностей для ответа и имеет полное право действовать максимально жестко. В соответствии со статьей 51 Устава ООН страна может воспользоваться своим неотъемлемым правом на самооборону. Это включает возможность проведения точечных военных операций с целью нейтрализации площадок запуска беспилотников на территории Ирана", - подчеркнул эксперт.

В то же время, отметил он, у Баку есть и дипломатические инструменты для усиления давления на Тегеран. Страна может обратиться с официальными жалобами в Совет Безопасности ООН, координируя действия со стратегическими союзниками, такими как Турция, чтобы задействовать механизмы взаимной обороны и ясно дать понять Тегерану, что любые дальнейшие провокации будут иметь крайне высокую цену.

Эксперт также обратил внимание на более широкий контекст отношений между Ираном и Азербайджаном, напомнив о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране и недавних заявлениях Президента Ильхама Алиева.

"Упоминание Президентом Ильхамом Алиевым предыдущего нападения на посольство Азербайджана в Тегеране вовсе не случайно - оно указывает на системный характер враждебных действий со стороны Ирана. Эта цепочка событий свидетельствует о том, что речь идет не об отдельных инцидентах, а о целенаправленной стратегии давления на светское, современное и независимое государство, которое отказывается подчиняться диктату теократического режима", - сказал он.

Он также отметил, что в этом контексте политика "Железного кулака", о которой говорил Президент Ильхам Алиев, формирует современную доктрину национальной безопасности, превращая ее в стратегию активного и полного сдерживания. "Если изначально эта концепция была связана с освобождением оккупированных территорий в Карабахе, то сегодня она служит сигналом миру о том, что реакция Азербайджана на любые попытки нарушения его границ будет быстрой и разрушительной", - сказал он.

По словам политолога, эта концепция также подчеркивает приоритет защиты граждан и территориальной целостности страны.

"Железный кулак" - это гарантия того, что акты агрессии не останутся безнаказанными и что защита граждан Азербайджана, даже в самых удаленных регионах, таких как Нахчыван, является абсолютным и безусловным приоритетом", - подчеркнул Летиция.

По мнению эксперта, нынешний кризис укрепит геополитические позиции Азербайджана.

"В конечном счете этот кризис лишь укрепит позиции Азербайджана как ключевого игрока в обеспечении безопасности и стабильности во всем регионе. В то время как Иран окончательно демонстрирует международному сообществу свою роль, Азербайджан выступает как оплот стабильности и решимости", - сказал он.

"Способность Баку ответить на эту провокацию достойно и решительно привлечет дополнительную поддержку мировых держав, которые рассматривают страну как важного энергетического и стратегического партнера. Это еще больше усилит изоляцию Ирана, который все больше выглядит государством-изгоем, не соответствующим реалиям современного мира", - сказал в заключение Доменико Летиция.

Марьяна Ахмедова