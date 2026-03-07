Посол Австрии и сотрудники посольства эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Продолжается эвакуация из Ирана через пункт КПП "Астара" на государственной границе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, посол Австрии в Иране Фридрих Штифт и сотрудники посольства были безопасно эвакуированы через КПП "Астара".

Процесс эвакуации проводится поэтапно с соблюдением мер безопасности.

Посол сообщил в беседе с журналистами, что эвакуирована группа из пяти человек, и выразил благодарность азербайджанской стороне за оказанную помощь. Он отметил, что на границе их встретили очень дружелюбно.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.