Этот маршрут в Баку получит новые автобусы

По результатам конкурса на обслуживание регулярного автобусного маршрута №49, который соединяет станцию метро "28 Мая" с поселком Сабунчи (средняя школа №68), с 9 марта эксплуатацию линии будет осуществлять ООО "BakuBus".

Как сообщает Day.Az, на маршруте будут работать 30 автобусов большой вместимости с интервалом движения 5-6 минут.

Оплата в автобусах осуществляется безналичным способом. Стоимость проезда составляет 0,60 маната.