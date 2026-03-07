https://news.day.az/society/1820663.html Этот маршрут в Баку получит новые автобусы По результатам конкурса на обслуживание регулярного автобусного маршрута №49, который соединяет станцию метро "28 Мая" с поселком Сабунчи (средняя школа №68), с 9 марта эксплуатацию линии будет осуществлять ООО "BakuBus". Как сообщает Day.Az, на маршруте будут работать 30 автобусов большой вместимости с интервалом движения 5-6 минут.
