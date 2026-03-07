Стало известно, когда Apple представит устройство для управления умным домом

Компания Apple планирует представить новое домашнее устройство под названием HomePad осенью 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Kosutami.

По информации источников, Apple намерена расширить свою линейку устройств для умного дома, в которую входят Apple TV 4K, HomePod и HomePod mini. HomePad будет гибридом HomePod и iPad - это колонка с большим экраном. Ранее ожидалось, что новинка выйдет весной, однако сроки многократно переносились.

Задержка связана с трудностями в развитии голосового ассистента Siri. Улучшения, касающиеся интеграции ИИ, по данным источников, будут отложены как минимум до iOS 26.5 или даже до iOS 27. Авторитетный журналист и инсайдер Марк Гурман сообщил, что устройство напрямую зависит от обновленной версии Siri и выйдет только после запуска новых функций ассистента.

Ожидается, что HomePad может быть представлен осенью, в рамках презентации, посвященной новому поколению iPhone 18. Также, по данным СМИ, Apple готовит и другие устройства для умного дома, включая камеру безопасности и видеозвонок с поддержкой Face ID.