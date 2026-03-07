Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

Сообщается, что министры обсудили стратегическое партнерство Азербайджана и Узбекистана, перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и в контексте региональных связей, а также вопросы координации в рамках Организации тюркских государств.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу продолжающейся военной напряженности на Ближнем Востоке.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в городе Стамбул (Турция) для участия в неофициальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.