Анкара заявила о попытках провокаций против братских отношений Турции и Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Турции.

"В последние дни в связи с происходящими в нашем регионе событиями в ряде информационных площадок, прежде всего в социальных сетях, наблюдаются публикации, содержащие чрезмерную критику, дезинформацию и провокации, направленные против отношений между Турцией и Азербайджаном, а также против самого Азербайджана.

Турция и Азербайджан, которые прочно связаны друг с другом незыблемыми историческими узами и общими ценностями, не только сегодня, но и в прошлом неоднократно успешно проходили через различные испытания. Двусторонние отношения, которым на уровне лидеров придают особое значение Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, на всех уровнях развиваются под девизом "Одна нация - два государства".

Настоятельно просим общественность проявлять большую чувствительность к высказываниям, дезинформации и кампаниям черной пропаганды, которые могут нанести вред этому братству, и по важным вопросам руководствоваться официальными заявлениями властей Турции и Азербайджана", - говорится в заявлении.