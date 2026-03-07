Израиль нанес удары по сотням целей в Иране
Израиль нанес удары по более чем 300 целям в Иране и по более 170 целям в Ливане за последние 48 часов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
"Армия обороны Израиля продолжала действовать одновременно в Иране и Ливане на протяжении всех выходных. В Тегеране и других районах Ирана были проведены десятки масштабных ударов целям.
Кроме того, ВВС Израиля провели десятки масштабных ударов по Бейруту и другим районам Ливана.
Армия обороны Израиля продолжит наносить удары везде, где это необходимо, для устранения непосредственных угроз гражданам Государства Израиль", - говорится в заявлении.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
