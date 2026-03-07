Главы МИД ОТГ осудили атаки Ирана на Нахчыван и Турцию

Министры иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) осудили атаки Ирана на Нахчыван и Турцию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

"Совет министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств собрался 7 марта 2026 года в Стамбуле и провел подробные консультации по региональным и глобальным событиям, в том числе по поводу участившихся в последнее время вооруженных конфликтов и столкновений, которые в соседних регионах приводят к человеческим страданиям, гибели людей и масштабным гуманитарным вызовам.

Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с ростом насилия на Ближнем Востоке и его разрушительными последствиями. Они осудили все действия, ставящие под угрозу жизни невинных людей и подрывающие стабильность в регионе.

Министры подчеркнули, что любая угроза безопасности государств - членов ОТГ вызывает обеспокоенность всей Организации, и отметили недопустимость применения силы, а также важность соблюдения универсальных принципов, таких как суверенитет и территориальная целостность.

Министры решительно осудили атаки, совершенные с территории Исламской Республики Иран против Турецкой Республики, а также против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, включая гражданские объекты", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры призвали не допускать повторения подобных безответственных действий, которые усугубляют региональную ситуацию и несут риск расширения географии напряжённости.

"В этом контексте министры выразили твёрдую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турецкой Республики и Азербайджанской Республики, вновь подтвердив полную солидарность с народами и правительствами обеих стран.

Они подчеркнули, что стабильность на Ближнем Востоке имеет решающее значение для прогресса и благополучия всего региона и его народов.

Министры отметили важность мирного урегулирования противоречий посредством диалога в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры подчеркнули решающую роль дипломатии и конструктивного диалога как единственно возможного пути к немедленной деэскалации, прекращению столкновений и достижению мирного решения. Министры призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, вернуться за стол переговоров и участвовать в добросовестных переговорах, направленных на мирное дипломатическое урегулирование всех разногласий.

"Министры подчеркнули, что продолжение конфликтов представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности.

Министры также указали на глобальные масштабы кризиса. Они отметили, что затяжная нестабильность в этом стратегически важном регионе несет серьезные риски для международного мира и безопасности и может затронуть страны за пределами региона, включая возможные нарушения на глобальных энергетических рынках, торговых маршрутах, в сфере продовольственной безопасности и миграционных потоков.

Они также вновь подтвердили приверженность справедливому, устойчивому и всеобъемлющему урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с соответствующими резолюциями ООН, а также сотрудничеству в рамках международных платформ, направленных на достижение такого решения и облегчение гуманитарных страданий палестинского народа, особенно в секторе Газа.

Подтверждая неизменную приверженность целям и принципам Устава ООН и международному праву, министры заявили, что ОТГ готова поддержать все искренние международные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.

Министры договорились продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим связанным вопросам, представляющим общий интерес.

Министры решительно подтвердили свою приверженность миру, диалогу и стабильности", - говорится в заявлении.

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.