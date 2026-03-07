https://news.day.az/officialchronicle/1820650.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Марта - Международного женского дня - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с Международным женским днем - 8 Марта. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Марта - Международного женского дня - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих официальных аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией случаю 8 Марта - Международного женского дня.
Day.Az представляет публикацию:
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре