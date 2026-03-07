Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Марта - Международного женского дня

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих официальных аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Day.Az представляет публикацию:

Новость обновляется