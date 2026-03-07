Стабильность, развитие, успехи Азербайджана в период мировой турбулентности

Автор: Акпер Гасанов

Мир переживает один из самых тревожных периодов последних лет. Потоки новостей из Ирана, Израиля, стран Ближнего Востока, а также продолжающаяся война в Украине формируют атмосферу глобальной нестабильности. В таких условиях особенно важно замечать и анализировать позитивные события - те факты, которые демонстрируют способность государств действовать эффективно, ответственно и дальновидно. Азербайджан в последние дни как раз и показал пример такой ответственности.

Одним из наиболее важных и одновременно обнадеживающих сообщений стало отсутствие погибших и раненых среди граждан Азербайджана на фоне происходящих в регионе драматических событий. Более того, сегодня стало известно о благополучном возвращении на Родину граждан Азербайджана, эвакуированных специальным рейсом из Джидды. В условиях, когда многие страны сталкиваются с серьезными трудностями при обеспечении безопасности своих граждан за рубежом, подобная оперативность и организованность говорят о высоком уровне координации между государственными структурами.

Еще одним показателем растущего международного авторитета Азербайджана стали слова благодарности, которые сегодня звучат в адрес нашей страны от представителей иностранных государств. В частности, посол Австрии в Тегеране Фридрих Штифт, эвакуированный из Ирана в Азербайджан вместе с четырьмя другими австрийскими дипломатами, выразил признательность азербайджанской стороне за оказанный прием и поддержку.

Это далеко не единичный случай. В последние дни Азербайджан фактически стал безопасной площадкой для эвакуации иностранных граждан из региона, где резко обострилась военно-политическая ситуация. Фактически наша страна выполняет гуманитарную и стабилизирующую миссию, предоставляя возможность людям покинуть зону потенциальной опасности. Подобная роль неизбежно укрепляет доверие к Азербайджану и повышает уровень уважения к нему на международной арене.

На этом фоне особенно очевидной становится дальновидность решения о закрытии сухопутной азербайджано-иранской границы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что этот шаг был продиктован прежде всего соображениями национальной безопасности. Сегодня становится все более очевидно, насколько оправданной оказалась эта политика.

События последних дней наглядно показывают, что закрытая граница позволила Азербайджану избежать целого ряда потенциальных угроз - от неконтролируемых миграционных потоков до возможного проникновения деструктивных элементов на территорию страны. При этом азербайджанские пограничные структуры демонстрируют высокий уровень организованности, обеспечивая строго контролируемые гуманитарные и дипломатические процедуры.

Время, как это часто бывает, дало ясный ответ на вопрос о том, кто был прав. Те, кто ранее пытался спекулировать на теме закрытой азербайджано-иранской границы, сегодня оказываются в весьма неловком положении. Не менее важные события происходят и на дипломатическом направлении. Сегодня в Стамбуле состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Кроме того, глава азербайджанской дипломатии обсудил с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым недавние атаки иранских беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику. Эти переговоры имеют не только символическое, но и стратегическое значение. Они демонстрируют, что Азербайджан активно задействует созданные за последние годы механизмы региональной координации и партнерства. Речь идет прежде всего о системе взаимодействия в рамках Организации тюркских государств - структуры, значение которой в последние годы заметно выросло.

Следует отметить, что укрепление тюркской интеграции стало результатом многолетней последовательной политики Азербайджана. Именно Баку в значительной степени выступал одним из двигателей институционального оформления этого сотрудничества. Так, в 2009 году была создана Совет сотрудничества тюркоязычных государств, который позднее трансформировался в Организацию тюркских государств. В 2021 году на саммите в Стамбуле была принята концепция "Тюркский мир - 2040", определившая долгосрочные направления интеграции в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Важным элементом этого процесса стало также создание Парламентской ассамблеи тюркских государств, Тюркского инвестиционного фонда, а также различных культурных и образовательных институтов. Азербайджан последовательно выступает активным участником всех этих инициатив, способствуя формированию устойчивой сети взаимодействия между тюркскими странами.

Особое значение в нынешней ситуации имеют союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией. Они были закреплены на новом уровне после подписания в 2021 году Шушинской декларации. Этот документ стал фактически стратегическим договором о союзничестве. Одно из ключевых положений декларации прямо предусматривает, что угроза безопасности одной из сторон рассматривается как угроза для другой. В документе также зафиксированы механизмы координации в сфере обороны, безопасности и внешней политики.

Сегодня, на фоне нарастающей глобальной нестабильности, значение этого документа становится еще более очевидным. Шушинская декларация фактически сформировала прочный фундамент стратегической безопасности для всего региона Южного Кавказа. В этом контексте нынешний визит главы МИД Азербайджана в Турцию можно рассматривать как четкий дипломатический сигнал внешним силам. Он напоминает о том, что за Баку стоит мощная союзническая система, основанная на реальных политических и военных обязательствах.

Наконец, нельзя не отметить и экономическое измерение происходящих процессов. Парадоксально, но в условиях глобальной нестабильности перед Азербайджаном открывается определенное окно экономических возможностей. Так, цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 5,61 доллара, достигнув уровня 87,90 доллара. При этом в государственном бюджете Азербайджана на текущий год цена нефти была заложена на уровне 65 долларов за баррель.

Это означает, что текущая конъюнктура мирового энергетического рынка уже сейчас формирует дополнительные доходы для экономики страны. Согласно оценкам крупнейшего банковского холдинга Нидерландов ING Group, устойчивый рост нефтяных котировок на каждые 10 долларов за баррель обеспечивает примерно 3 миллиарда долларов дополнительной экспортной выручки для Азербайджана и около 1,5 миллиарда долларов дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Таким образом, нынешняя ситуация может привести к формированию существенного профицита бюджетных доходов. Безусловно, подобная конъюнктура может носить временный характер. Однако даже краткосрочное увеличение доходов предоставляет государству дополнительные возможности для реализации инфраструктурных, социальных и оборонных программ.

В конечном итоге происходящие события еще раз демонстрируют важную закономерность современной международной политики: выигрывают те государства, которые заранее выстраивают системную стратегию безопасности, дипломатии и экономического развития. Азербайджан на протяжении последних лет последовательно реализовывал именно такую стратегию.

Закрытие потенциально уязвимых границ, укрепление союзнических отношений, активная дипломатия в рамках тюркского мира, развитие энергетического потенциала - все эти шаги формируют сегодня устойчивую архитектуру национальной безопасности и международного влияния. И именно поэтому даже в условиях глобального хаоса и растущей турбулентности Азербайджан демонстрирует способность не только минимизировать риски, но и укреплять свои позиции на мировой арене.