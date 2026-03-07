https://news.day.az/officialchronicle/1820732.html Виктор Орбан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 7 марта Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Виктор Орбан подчеркнул, что осуждает атаку, совершенную Ираном против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, и заявил о полной солидарности с нашей страной. Отметив, что Венгрия всегда находится рядом с Азербайджаном, Виктор Орбан сказал, что наша страна может полагаться на Венгрию, которая готова оказать Азербайджану любую поддержку.
Глава нашего государства выразил признательность за телефонный звонок, проявленную поддержку и позицию солидарности.
