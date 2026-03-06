Prezident İlham Əliyev Qana Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qana Respublikasının Prezidenti Con Dramani Mahamaya məktub ünvanlayıb

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, məktubda qeyd olunub:

"Hörmətli cənab Prezident,

Qana Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm.

İnanıram ki, Azərbaycan ilə Qana arasında münasibətlərin inkişafı, əməkdaşlığımızın genişlənməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik.

Bu bayram günündə Sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost Qana xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".