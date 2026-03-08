Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

Совет экспертов Ирана пришел к консенсусу по выбору нового верховного лидера страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери.

По его словам, среди участников консультаций сформировалось твердое и единодушное мнение, отражающее позицию большинства.

Несмотря на достигнутое согласие, Мирбагери отметил, что остаются некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть перед официальным утверждением кандидата. Ожидается, что весь процесс завершится в ближайшее время.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.