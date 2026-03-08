Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера
Совет экспертов Ирана пришел к консенсусу по выбору нового верховного лидера страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери.
По его словам, среди участников консультаций сформировалось твердое и единодушное мнение, отражающее позицию большинства.
Несмотря на достигнутое согласие, Мирбагери отметил, что остаются некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть перед официальным утверждением кандидата. Ожидается, что весь процесс завершится в ближайшее время.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре