Трамп отверг переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном и не исключает, что война может завершиться лишь тогда, когда в Тегеране не останется действующей армии и нынешнего руководства.

Как передает Day.Az, данную информацию распространило агентство Reuters.

Трамп заявил журналистам на борту своего самолета, что авиаудары могут сделать переговоры бессмысленными, если будут уничтожены все потенциальные лидеры Ирана и его армия.

"В какой-то момент, думаю, может просто не остаться никого, кто скажет: "мы сдаемся", - отметил Трамп.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.