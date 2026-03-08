Вот как выглядит самое детальное изображение Солнца

В 2025 году Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало уникальное изображение Солнца, сделанное с помощью зонда Solar Orbiter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, зонд сфотографировал нашу звезду в ультрафиолетовом диапазоне, который позволяет увидеть солнечную атмосферу, разогретую до миллиона градусов по Цельсию.

На снимке можно рассмотреть различные процессы, происходящие над поверхностью солнца: потоки плазмы, разгоняемые хаотичным магнитным полем звезды, корональные петли около активных областей, а также протуберанцы и более холодные и темные участки. Темные нити, образующиеся в короне, кажутся такими из-за относительно низкой температуры - около 10 000 градусов по Цельсию. Они выносятся в раскаленную атмосферу с поверхности по линиям магнитного поля.

Активные регионы на снимке кажутся наиболее яркими. Они "подсвечиваются" в короне бурными процессами, происходящими на поверхности Солнца. Там рождаются вспышки и выбросы корональной массы, порождающие при направленности на Землю геомагнитные бури. Отдельные нити и протуберанцы видны и "в профиль", выступая над краями звезды.

Получить такое детальное изображение было непросто. Зонд запрограммировали таким образом, чтобы он последовательно снимал разные участки Солнца, потому что одним кадром фото всей звезды в столь высоком разрешении получить не удастся. В это время он находился на расстоянии 77 миллионов километров от звезды. Каждый из заранее определенных участков прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI) снимал по шесть раз, а также с его помощью сделали два широкоугольных кадра.

Потом полученные фото Solar Orbiter передал на Землю, где из 200 отдельных кадров специалисты смогли составить итоговое изображение. Оно является на сегодняшний день единственным в своем роде, поскольку сочетает охват всего Солнца и высокое разрешение каждого его участка. Снимки с таким большим разрешением делались и раньше, но они охватывали лишь небольшой район звезды.