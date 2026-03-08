Apple отрекламировала Microsoft

Корпорация Apple в материалах на своем сайте отрекламировала сервисы Microsoft.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что на сайте Apple - в разделе с новыми ноутбуками - появилось упоминание сервисов Microsoft Office. Так, компания описала сценарии использования нового ноутбука MacBook Neo, заметив, что он "прекрасно работает с программами, которые вы привыкли использовать". На фото показали экран устройства с интерфейсами текстового редактора Word, редактора таблиц Excel, сервиса для создания презентаций Power Point.

По мнению авторов издания, Apple отрекламировала программы Microsoft "не от большой любви" - компания признала лидерство IT-гиганта в сфере офисного софта и попыталась показать свой новый продукт среди пользователей Windows. Они полагают, что с выходом дешевого компьютера Apple постарается привлечь пользователей персональных компьютеров, отдающих предпочтение программам Microsoft.

Также на странице с новыми гаджетами заметили кнопку "Переход с ПК на Mac". По нажатию на нее открывается руководство по упрощенному переносу данных с компьютера под управлением Windows на устройство Mac.