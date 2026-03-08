В этой стране ограничат доступ к соцсетям детям младше 16 лет

Индонезия вводит возрастные ограничения на доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, об этом сообщает издание Variety.

Министр связи и цифровых технологий страны Меутья Хафид заявила, что деактивация таких аккаунтов начнется 28 марта. Такое решение она объяснила угрозами, связанными с онлайн-порнографией, кибербуллингом, онлайн-мошенничеством и интернет-зависимостью, которым могут быть подвергнуты дети в сети. Запрет будет вводиться поэтапно, до тех пор, пока все платформы не выполнят свои обязательства, сообщила она.

"Аккаунты детей младше 16 лет на платформах с высоким риском начнут деактивироваться, начиная с YouTube, TikTok, Facebook и Instagram, Threads, X, Bigo Live и Roblox. Правительство приняло решение вмешаться, чтобы родителям больше не приходилось бороться в одиночку с гигантами алгоритмов", - говорится в заявлении Хафид.

Ограничения будут различаться для разных возрастных групп. Дети младше 13 лет смогут пользоваться только платформами, созданными специально для их возрастной группы, в то время как детям от 13 до 16 лет будет разрешен доступ только к сервисам низкого риска и только с согласия родителей.

В декабре прошлого года в Австралии вступил в силу запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Страна первой в мире официально ограничила такие платформы для подростков.