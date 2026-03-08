UFC объявил главный бой турнира в Белом доме
UFC официально объявил главный бой турнира, который пройдет 14 июня в Белом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за чемпионский пояс в легком весе подерутся американец Джастин Гэтжи и испано-грузинский боец Илия Топурия. Об этом заявил глава промоушена Дана Уайт во время турнира UFC 326.
Ранее Топурия отказался от титула в легком весе из-за семейных обстоятельств. Вакантный пояс оспорили Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, и американец одержал победу единогласным решением судей.
В предыдущем поединке, который состоялся в июне 2025 года, Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. Испано-грузинский боец по-прежнему остается непобежденным и имеет рекорд 17 побед без поражений.
