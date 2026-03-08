США рассматривают возможность отправки спецназа в Иран

США и Израиль обсуждали возможность отправки сил специального назначения в Иран с целью обеспечения безопасности запасов иранского высокообогащенного урана на более позднем этапе войны.

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на четыре источника, знакомые с ходом переговоров, передает Day.Az.

Пока неясно, будет ли операция американской, израильской или совместной, но она, скорее всего, будет проведена только после того, как стороны убедятся, что Иран больше не представляет угрозы для военных США и Израиля на местах.

По словам американского источника, в рамках обсуждений рассматривались два возможных сценария: полный вывоз урана из Ирана или привлечение экспертов по ядерной энергетике для его разбавления на месте. В случае второго варианта предполагается участие специалистов, в том числе из МАГАТЭ. В Белом доме заявили, что президент Трамп "мудро оставляет все доступные варианты открытыми и не исключает ничего".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.