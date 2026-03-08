Назван объем оборота Бакинской фондовой биржи

В январе-феврале текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам, осуществленных на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 8,874 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на БФБ, это на 4,743 миллиарда манатов или в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом количество сделок, осуществленных за отчетный период, составило 3737, что на 1659 единиц или в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

7, 977 миллиарда манатов оборота БФБ пришлось на сделки РЕПО. Это на 4,964 миллиарда манатов или в 1,6 раза меньше, чем в предыдущем году.

Стоимость сделок с государственными ценными бумагами за отчетный период снизилась на 30,7 миллиона ​​манатов или в 1,4 раза, до 68,323 миллиона манатов.