Карта Ирана может измениться после окончания конфликта

Президент США Дональд Трамп считает возможным изменение границ Ирана после окончания конфликта.

Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил об этом журналистам на борту своего самолета.

На вопрос о том, будет ли карта Ирана выглядеть так же после окончания конфликта, американский лидер ответил: "Я не могу вам этого сказать. Вероятно, нет".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.