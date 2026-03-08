Иранские дроны атаковали международный аэропорт Кувейта, повредив топливные баки, расположенные на его территории.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пожар, возникший после удара, был быстро локализован, пострадавших нет. Официальные лица страны назвали атаку "прямым ударом по жизненно важной инфраструктуре".

Также правительства Саудовской Аравии и ОАЭ сообщили о подобных атаках иранских беспилотников на своей территории, в результате которых был причинен материальный ущерб, но без жертв.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.