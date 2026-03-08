Журналистов разочаровали характеристики новых смартфонов Samsung

Издание GizmoChina опубликовало утечку характеристик будущих моделей Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57, подчеркнув, что обновления выглядят скорее эволюционными и не принесут значительных изменений, передает Day.Az.

По мнению СМИ, информация вызывает определенное разочарование.

Ожидается, что обе модели сохранят 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 5000 мАч. Основные изменения затронут процессоры. Galaxy A37 может получить чип Exynos 1480, заменивший Snapdragon 6 Gen 3, использовавшийся в Galaxy A36. Это должно обеспечить небольшой прирост производительности при повседневном использовании. Galaxy A57 будет оснащен чипом Exynos 1680, который сменит Exynos 1580, стоявший в Galaxy A56.

Обе новинки, по информации из утечек, будут предложены с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенными накопителями объемом 128 или 256 ГБ, без поддержки карт microSD. Камеры в новинках останутся почти без изменений: основной сенсор будет иметь разрешение 50 МП, сверхширокоугольный модуль, вероятно, получит разрешение 12 МП вместо 8 МП, а фронтальная камера останется 12 МП. У Galaxy A57 также упоминается 5-МП макромодуль.

По габаритам Galaxy A37 составит примерно 162,9 × 78,2 × 7,4 мм при весе около 196 г. Galaxy A57 будет немного тоньше и легче своего предшественника - 161,5 × 76,9 × 6,9 мм и 192 г против 7,4 мм и 198 г у A56.

Также предполагаются несколько цветовых вариантов оформления.