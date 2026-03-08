Ямаль приближается к рекорду по количеству забитых мячей в составе "Барселоны"

Испанский нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль забил победный гол в матче 27-го тура Ла Лиги сезона 2025/2026 против "Атлетика" (1:0). Этот мяч стал 14-м для 18-летнего форварда в текущем чемпионате Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Opta Sport, только двое испанских игроков в XXI веке забивали за "блауграну" больше мячей за сезон. В сезоне 2010/2011 Давид Вилья отличился 18 раз, а в сезоне 2013/2014 Педро Родригес забил 15 голов.

В этом сезоне Ямаль провел 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 18 мячей и отдав 15 результативных передач. Согласно Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 млн.