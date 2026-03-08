В Перу, в провинции Трухильо, при взрыве в ночном клубе Dali пострадали 33 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает LaJornada со ссылкой на местный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

По словам исполнительного директора провинциальной сети здравоохранения Херардо Флориана Гомеса, у некоторых пострадавших оторваны конечности, другие получили осколочные ранения.

Не менее пяти раненых находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших - трое несовершеннолетних: 16-летний и двое 17-летних.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.