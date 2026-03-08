В Греции произошло сильное землетрясение

В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился примерно в 155 км к западу от города Лариса, а очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксированы в 07:32 по бакинскому времени.

После этого землетрясения последовали около 10 афтершоков магнитудой от 2,7 до 4,8.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.