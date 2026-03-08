https://news.day.az/world/1820763.html В Греции произошло сильное землетрясение В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр землетрясения находился примерно в 155 км к западу от города Лариса, а очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксированы в 07:32 по бакинскому времени.
В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился примерно в 155 км к западу от города Лариса, а очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксированы в 07:32 по бакинскому времени.
После этого землетрясения последовали около 10 афтершоков магнитудой от 2,7 до 4,8.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре