Иранская ракета попала по зданию в Кувейте - ВИДЕО
Иранская ракета попала по зданию в Кувейте.
Как передает Day.Az со ссылкой кувейтские СМИ, иранская ракета попала по башне социального обеспечения.
Представляем кадры с места события:
