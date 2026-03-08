Торговый оборот между Азербайджаном и Болгарией вырос за январь

В январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Болгарией составил 86,872 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 22,1 миллиона долларов США или на 34,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В январе текущего года экспорт из Азербайджана в Болгарию составил 85,8 миллиона долларов США. Это на 23,9 миллиона долларов США или на 38,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение отчетного периода из Азербайджана в Болгарию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 37,4 миллиона долларов США (весом 78,5 тысячи тонн битуминозных пород). В аналогичный период прошлого года экспорт этих товаров из Азербайджана в Болгарию не осуществлялся.

В отчетном периоде экспорт из Болгарии в Азербайджан составил 1,050 миллиона долларов США, что на 1,8 миллиона долларов США или в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На экспорт пришлось 2,236 миллиарда долларов США, на импорт - 1,302 миллиарда долларов США. За последний год экспорт снизился на 802 миллиона долларов США или на 26,4%, а импорт - на 750 миллионов долларов США или на 36,5%.

В результате внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов США или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.