Гонщик "Макларена" разбил болид до старта Гран-при Австралии
Гонщик "Макларена" Оскар Пиастри не смог принять участие в гонке Гран-при Австралии Формулы-1.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, австралийский пилот разбил свой болид во время установочного круга, направляясь к стартовой решетке.
На выходе из четвертого поворота его машину развернуло, и она врезалась в стену. Болид получил серьезные повреждения, из-за которых Пиастри не смог продолжить движение и добраться до боксов.
Напомним, что Пиастри должен был стартовать в домашней гонке с пятой позиции.
